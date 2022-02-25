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Сегодня, 21:08

Жерар Пике: «Если бы играл в атаке, забивал бы по 15 голов за сезон»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о своей позиции на поле
Виктория Кравченко

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча Лиги Европы с «Наполи» (4:2) высказался о своей позиции на поле. Он считает, что в атаке был бы результативнее, чем в обороне.

«Я всегда говорил, что забивал бы по 15 голов за сезон, если бы играл в атаке. Но я стою в обороне, где тоже отлично провожу время», — цитирует Пике Diario Sport.

В 1/8 финала Лиги Европы «Барселона» сыграет с «Галатасараем».

После 24 туров ла лиги «Барселона» (42) занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» (57) на 15 очков.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/pique-jugara-delantero-meteria-15-13288423

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Зенит
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Жерар Пике
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