Ледяхов считает, что у «Спартака» и «Лейпцига» равные шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов оценил шансы «Спартака» и «Лейпцига» на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

«Что важнее сейчас для «Спартака»: пройти дальше в Лиге Европы или пустить все силы на отыгрыш отставания в РПЛ? Я считаю, что надо решать обе задачи, они посильные. В чемпионате есть хорошие шансы, осталось еще достаточно игр, можно исправить ситуацию и подняться выше. Естественно, «Лейпциг» — это не подарок, красно-белым придется очень трудно с ними. Я думаю, что надо одинаково бороться в этих турнирах и не жертвовать ничем.



Не считаю, что тот факт, что Доменико Тедеско ранее тренировал москвичей, является плюсом для любой из команд или для него самого. Тедеско работал уже в прошлом году, после него и Витория успел потренировать, и Ваноли уже назначили, да и команда не претерпела особенно сильных изменений. Но, все равно, здесь будет равная игра, и шансы обеих команд я расцениваю как 50/50. Не отдаю предпочтений в данном противостоянии ни Тедеско, ни «Спартаку»», — приводит Betonmobile слова Ледяхова.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Лейпцигом» состоится 10 марта, ответная игра пройдет 17 марта. «Лейпциг» возглавляет Доменико Тедеско, который с октября 2019 года по май 2021 года тренировал «Спартак».