В «Спартаке» назвали Баку приоритетным вариантом проведения матча с «Лейпцигом»

Матч «Спартак» — «Лейпциг» может пройти в Баку

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что матч 1/8 финала лиги Европы против Лейпцига может пройти в Баку.

«Приоритетный вариант проведения матча с «Лейпцигом» — Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждём конкретики», — сказал Зеленов.

Первый матч 1/8 финала запланирован на 10 марта. Ответный поединок, который «Спартак» должен был провести на своем поле, состоится 17 марта.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях.