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Сегодня, 18:26

В «Спартаке» назвали Баку приоритетным вариантом проведения матча с «Лейпцигом»

Матч «Спартак» — «Лейпциг» может пройти в Баку
Отдел футбола «СЭ»

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что матч 1/8 финала лиги Европы против Лейпцига может пройти в Баку.

«Приоритетный вариант проведения матча с «Лейпцигом» — Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждём конкретики», — сказал Зеленов.

Первый матч 1/8 финала запланирован на 10 марта. Ответный поединок, который «Спартак» должен был провести на своем поле, состоится 17 марта.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
ФК Лейпциг
ФК Спартак (Москва)
8
9
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