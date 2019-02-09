Откуда Кришито в "Зените"? Твиттер Лиги Европы ошибся в превью к матчу

Официальный Твиттер Лиги Европы поместил бывшего игрока "Зенита" Доменико Кришито, который сейчас защищает цвета "Дженоа", на превью к матчу питерской команды в рамках 1/16 финала ЛЕ против "Фенербахче". Фото twitter.com

Официальный Твиттер Лиги Европы поместил бывшего игрока "Зенита" Доменико Кришито, который сейчас защищает цвета "Дженоа", на превью к матчу питерской команды в рамках 1/16 финала ЛЕ против "Фенербахче".

– Кто победит? – написано в Твиттере Лиги Европы.

Напомним, что Кришито выступал за "Зенит" с 2011 по 2018 год. Был капитаном питерской команды. За сине-бело-голубых сыграл в 225 матчах, забил 20 голов и отдал 30 голевых передач.

"Фенербахче" – "Зенит": Лига Европы, онлайн-трансляция, 12 февраля, начало – в 20.55 (мск).