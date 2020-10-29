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Олич оценил шансы ЦСКА в игре с «Динамо» в Лиге Европы

15:53
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Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев в Лиге Европы с загребским «Динамо».

— ЦСКА этим летом хорошо усилился, — отметил «СЭ» Олич. — Мне очень понравился Эджуке. Он быстрый, всегда готов пойти в обводку. Взяли еще нескольких молодых игроков. Мне кажется, в этом году ЦСКА напокупал больше, чем за последние лет десять. Они включились в борьбу за чемпионство.

Если бы «Динамо» играло, как в прошлом году, то я бы сказал, что у них хорошие шансы. Но сейчас команда поменялось, несколько игроков уехало, сменился тренер. Они еще не нашли себя. ЦСКА играет дома, и у них больше шансов победить. Дам 60 на 40 в пользу армейцев, — заявил Олич. (Севастиан Терлецкий)

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Динамо» Загреб. Начало матча — в 20.55 (мск).

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