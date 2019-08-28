Олег Кононов считает, что «Спартак» успеет восстановиться к матчу с «Брагой»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой» сказал, что лишний день отдыха может стать преимуществом в этой игре.

— «Спартак» хорошо выглядел в Самаре физически, забил победный гол в концовке. Команда выходит на пик формы к этим решающим августовским матчам?

— Есть три полноценных дня подготовки, тогда как перед первой игрой было два плюс большой перелет. Так что в концовке выглядели уже не очень хорошо. Также в Самаре была ротация, плюс хорошо сработал медицинский штаб. Игроки, которые выходили, справились со своими заданиями. (Ярослав Сусов)