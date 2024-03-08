Обамеянга признали лучшим игроком и автором гола недели в Лиге Европы

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим игроком и автором лучшего гола недели в Лиге Европы.

34-летний форвард оформил дубль в ворота «Вильярреала» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Лучшим голом недели признан второй мяч габонца, который он на 59-й минуте забил с передачи Амина Арита.

Обамеянг выступает за «Марсель» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 36 матчей за французский клуб, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.