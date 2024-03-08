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8 марта, 07:41

Тренер «Славии»: «Уверен, что дома мы победим «Милан»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски прокомментировал поражение от «Милана» (2:4) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«У нас есть шанс переломить ситуацию, мы будем сильнее играть дома. В первые 25 минут это был хороший матч, мы действовали даже лучше, чем «Милан». Физически мы показали, что готовы, даже забили голы, когда играли вдесятером. Я надеюсь, что дома мы сможем что-то улучшить. Я уверен, что дома мы победим», — цитирует пресс-служба УЕФА Трпишовски.

Ответная игра состоится через неделю, 14 марта, на стадионе в Праге.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040316--milan-vs-slavia-praha/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Славия (Прага)
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