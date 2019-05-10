Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лучшим футболистом Лиги Европы по итогам нынешней недели был признан форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, сообщает официальный Твиттер турнира.
🥇 Hat-trick hero Pierre-Emerick Aubameyang = Player of the Week! ⚽️⚽️⚽️👏👏👏#UEL | #POTW | @hankookreifen pic.twitter.com/JLVDQbGjpC– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 10 мая 2019 г.
Габонский форвард забил три мяча в матче 1/2 финала против "Валенсии" (4:2). Другими номинантами были игроки "Челси" Кепа Аррисабалага и Рубен Лофтус-Чик, а также еще один форвард "Арсенала" Александр Ляказетт.
29 мая в финале Лиги Европы, который пройдет в Баку, "Арсенал" сыграет с "Челси".
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