18:31 | Футбол — Лига Европы

Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

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Лучшим футболистом Лиги Европы по итогам нынешней недели был признан форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, сообщает официальный Твиттер турнира.

Габонский форвард забил три мяча в матче 1/2 финала против "Валенсии" (4:2). Другими номинантами были игроки "Челси" Кепа Аррисабалага и Рубен Лофтус-Чик, а также еще один форвард "Арсенала" Александр Ляказетт.

29 мая в финале Лиги Европы, который пройдет в Баку, "Арсенал" сыграет с "Челси".

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/

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