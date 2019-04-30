Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро назначена на первый матч полуфинала Лиги Европы "Айнтрахт" – "Челси", который состоится в четверг, 2 мая, информирует официальный сайт турнира. Встреча пройдет в Германии.

Помогать испанцу будут ассистенты – Хуан Юсте, Роберто Алонсо, а также Хесус Хиль Мансано и Хосе Санчес. Четвертый арбитр – Рауль Кабанеро.

Француз Клеман Тюрпен вместе со своей бригадой обслужит встречу "Арсенала" с "Валенсией", которая пройдет 2 мая в Лондоне. Судье будут помогать ассистенты – Николя Дано и Сириль Грингор. Дополнительные ассистенты – Бенуа Бастьен, Рюдди Бюке, а четвертым арбитром станет Хишам Закрани.

Все о Лиге Европы – здесь