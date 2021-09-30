«Лацио» — «Локомотив»: стартовые составы. Смолов и Пабло начнут матч с первых минут
20:40
Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Локомотива» на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА 30 сентября.
Стартовый состав «Лацио»: Стракоша — Лаццари, Патрик, Ачерби, Хюсай — Луис Альберто, Катальди, Башич — Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон.
Запасные: Рейна, Фурланетто, Луис Фелипе, Эскаланте, Лукас Лейва, Акпа-Акпро, Ромеро, Милинкович-Савич, Раду, Моро, Марушич, Муричи.
Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбчинский, Пабло, Баринов, Живоглядов — Марадишвили, Бека-Бека, Куликов, Жемалетдинов — Анджорин, Смолов.
Запасные: Худяков, Савин, Керк, Ненахов, Камано, Сильянов, Иваньков, Петров, Бабкин, Лисакович.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Лацио» — «Локомотив».
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