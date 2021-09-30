Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Лацио» — «Локомотив»: стартовые составы. Смолов и Пабло начнут матч с первых минут

20:40
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Локомотива» на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА 30 сентября.

Стартовый состав «Лацио»: Стракоша — Лаццари, Патрик, Ачерби, Хюсай — Луис Альберто, Катальди, Башич — Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

Запасные: Рейна, Фурланетто, Луис Фелипе, Эскаланте, Лукас Лейва, Акпа-Акпро, Ромеро, Милинкович-Савич, Раду, Моро, Марушич, Муричи.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбчинский, Пабло, Баринов, Живоглядов — Марадишвили, Бека-Бека, Куликов, Жемалетдинов — Анджорин, Смолов.

Запасные: Худяков, Савин, Керк, Ненахов, Камано, Сильянов, Иваньков, Петров, Бабкин, Лисакович.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Лацио» — «Локомотив».

Лацио — Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Баюшкин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем
Наши юниорки — чемпионки мира впервые за 28 лет. Это золотое поколение россиянок
«Металлург» дома обыграл «Барыс»
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»