«Наполи» обыграл «Риеку», «Реал Сосьедад» выиграл у АЗ

«Наполи» выиграл у «Риеки» (2:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы. В другом матче группы F «Реал Сосьедад» победил АЗ (1:0).

«Наполи», АЗ и «Реал Сосьедад» набрали по шесть очков. У «Риеки» ноль очков и последнее место.

Лига Европы

Группа F

3-й тур

«Реал Сосьедад» (Испания) — АЗ (Голландия) — 1:0 (0:0)

Гол: Порту, 58.

«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль, Элустондо, Саньян, Ле Норман, Сильва, Порту (Субименди, 76), Мерино (Янузай, 76), Гевара, Оярсабаль (Барренечеа, 89), Исак (Виллиан Жозе, 62).

АЗ: Бизот, Свенссон, Хатзидиакос (Летшерт, 70), Вейндал, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Гвюдмундссон (Абухлал, 65), Карлссон (Дрейф, 63), Стенгс (Велтхейс, 71), Боаду (Эвьен, 62).

Предупреждения: Гвюдмундссон, 7. Сильва, 45+1. Дрейф, 72. Свенссон, 90+2.

Судья: Битон (Шотландия).

5 ноября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

«Риека» (Хорватия) — «Наполи» (Италия) — 1:2 (1:1)

Голы: Мурич, 13 (1:0). Демме, 43 (1:1). Браут, 62 — в свои ворота (1:2).

«Риека»: Невистич, Томечак, Велковски, Эшковал, Смолчич, Браут (Штефуль, 64), Лончар, Гнезда Черин, Мурич (Ятеке, 24. Распопович, 65), Куленович, Менало.

«Наполи»: Мерет, Мариу Руй (Гулям, 80), Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Лоботка (Инсинье, 60), Эльмас (Руис, 59), Демме, Мертенс, Петанья (Зелиньски, 80), Политано (Лосано, 69).

Предупреждения: Политано, 22. Смолчич, 30. Браут, 44. Кулибали, 45+2.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

5 ноября. Риека. Стадион «Руевица».