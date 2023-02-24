Белотти — о матче с «Зальцбургом» в Лиге Европы: «Это была моя лучшая игра»

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти прокомментировал победу над «Зальцбургом» (2:0) в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы. Белотти в этой игре забил один гол.

«Это была моя лучшая игра. Мы знали, что это важный матч, и хорошо подготовились. Сейчас я физически в порядке и стараюсь выкладываться на поле. Я хочу побеждать.

Я знал, что буду играть за команду, которая выиграла Лигу Европы, и я хотел сразу включиться в игру. Рядом со мной есть Тэмми Абрахам, он очень силен. Он был в стартовом составе, и я старался быть лучше. Главное — быть всегда в форме, потому что мы побеждаем все вместе», — приводит слова Белотти сайт УЕФА.

Соперник «Ромы» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.