3 октября «Краснодар» откроет серию домашних встреч в Лиге Европы: соперником по второму туру группового этапа будет испанский «Хетафе». С 22 сентября стартовала продажа билетов на встречу, сообщает официальный сайт «быков».

Самый дешевый билет стоит 500 рублей. Встреча пройдет в «Краснодаре», начало — в 22:00 по московскому времени.

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