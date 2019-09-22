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Началась продажа билетов на матч «Краснодар» — «Хетафе»

17:17
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3 октября «Краснодар» откроет серию домашних встреч в Лиге Европы: соперником по второму туру группового этапа будет испанский «Хетафе». С 22 сентября стартовала продажа билетов на встречу, сообщает официальный сайт «быков».

Самый дешевый билет стоит 500 рублей. Встреча пройдет в «Краснодаре», начало — в 22:00 по московскому времени.

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=135434

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