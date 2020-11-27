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Моуринью: «Обычно 9 очков достаточно для выхода в плей-офф, но сейчас все иначе»

03:40

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после победы над «Лудогорцем» в Лиге Европы (4:0) отметил, что главное — результат. «Шпоры» набрали 9 очков после 4 туров, но пока не гарантировали себе выход в плей-офф.

— Это было важно, — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. — Обычно нужно было набрать 9 очков для выхода в плей-офф, но сейчас все иначе. Нам нужен был результат, и это сегодня было важно. Молодые игроки получили хороший шанс войти в историю. 4:0 и три очка — это хорошо.

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