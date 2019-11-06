Миланов побывал в гостях у ЦСКА. Фото

Бывший полузащитник ЦСКА Георгий Миланов побывал в расположении армейцев. Москвичи в Будапеште готовятся к матчу 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем». Болгарин играет за местный «МОЛ Види».

Смотрите, кто заглянул к нам вечером в гостиницу ? pic.twitter.com/PleoYw8j51 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 6, 2019

Миланов играл за ЦСКА с 2013 по 2018 год, покинув армейцев после завершения срока контракта.

Ференцварош — ЦСКА

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