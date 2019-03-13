Милан Шкриньяр: "Готов сыграть с "Айнтрахтом" на той позиции, которую выберет для меня Спаллетти"

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр - о матче с "Айнтрахтом" в 1/8 финала Лиги Европы.

- Мы создавали моменты в первом матче и должны сделать это завтра, потому что нас устроит только победа, - цитирует футболиста официальный Твиттер клуба. - Моя позиция? Я несколько раз играл в полузащите за сборную, но я готов играть там, где решит тренер.

Матч "Интер" - "Айнтрахт" состоится 14 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью - 0:0.

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