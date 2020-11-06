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Микель Артета: «Не понимаю, почему в матчах Лиги Европы нет ВАР»

11:26
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета недоволен тем, что ВАР не используется в матчах групповой стадии Лиги Европы.

— Я не понимаю, почему в матчах Лиги Европы нет ВАР, — приводит Goal.com слова Артеты. — Какой смысл не использовать технологии, которые у нас есть? Нам приходится спорить с судьями, доказывать, что игрока не было в положении вне игры. Думаю, вопрос с ВАР должны рассмотреть, и, возможно, изменить.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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