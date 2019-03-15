Михаил Кержаков: "Если бы "Зенит" забил на первых минутах, то игра повернулась в другую сторону"

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков считает, что гол на первых минутах ответного матча 1/8 финала против "Вильярреала" мог бы изменить ход игры. Вратарь вышел на замену во втором тайме, так как травму получил Андрей Лунев.

- На замену выходить голкиперу всегда непросто, - сказал Кержаков в эфире "Матч ТВ". - У нас немного другая разминка. Не только беговые упражнения, но и работа с мячом, поэтому естественно нам тяжелее, чем полевым.

- Большую часть противостояния вы смотрел со стороны. Чего не хватило, чтобы обыграть "Вильярреал", который сейчас практически в зоне вылета в Испании?

- Если брать сегодняшний матч, то если бы забили на первых минутах, то игра повернулась в другую сторону. В первой игре индивидуальные ошибки привели к поражению. Также не стоит списывать со счетов индивидуальные качества футболистов. В игре один на один нам было непросто.