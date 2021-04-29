«Вильярреал» обыграл «Арсенал» в полуфинале Лиги Европы, команды доигрывали матч в меньшинстве

«Вильярреал» одержал домашнюю победу над лондонским «Арсеналом» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Эстадио де ла Керамика» 29 апреля.

На пятой минуте отличился полузащитник Ману Тригерос, на 29-й гол забил защитник Рауль Альбиоль. На 73-й минуте нападающий гостей Николя Пепе отыграл один мяч, реализовав одиннадцатиметровый удар.

На 57-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек гостей Дани Себальос. На 80-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник хозяев Этьенн Капуэ.

Ответный матч пройдет в Лондоне 6 мая.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

«Вильярреал» (Испания) — «Арсенал» (Англия) — 2:1 (2:0)

Голы: Тригерос, 5 (1:0). Альбиоль, 29 (2:0). Пепе, 73 — с пенальти (2:1).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Педраса (А.Морено, 80), Пау Торрес, Фойт (Марио Гаспар, 70), Парехо, Капуэ (Мойсес Гомес, 80), Тригерос, Пако Алькасер (Коклен, 46), Х.Морено, Чиквуэзе.

«Арсенал»: Лено, Мари, Чемберс, Холдинг, Джака, Себальос, Партей, Смит-Роу (Эль-Нени, 90+5), Сака (Обамеянг, 85), Эдегор (Мартинелли, 63), Пепе (Виллиан, 90+5).

Предупреждения: Пау Торрес, 37. Себальос, 44. Партей, 58. Капуэ, 67. Обамеянг, 90.

Удаления: Себальос, 57. Капуэ, 80.

Судья: Диаш (Португалия).

29 апреля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».