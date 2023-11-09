«Аякс» сыграет с «Брайтоном» в рамках группового этапа Лиги Европы 9 ноября, в четверг. Матч пройдет на стадионе Johan Cruyff Arena в Амстердаме, Голландия. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Аякс» — «Брайтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и на сайте matchtv.ru. Также встречу можно посмотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Аякс» на данный момент идет четвертым в турнирной таблице группы B, набрав 2 очка. В активе «Брайтона» 4 балла, клуб занимает третье место в группе.

Первая встреча команд в рамках Лиги Европы закончилась победой английской команды со счетом 2:0.

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