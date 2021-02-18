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Моуринью рассказал о настрое «Тоттенхэма» на матч с «Вольфсбергером»

20:10
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился ожиданием от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Вольфсбергера».

«На это соревнование нужно выходить с твердым взглядом, твердыми намерениями и большим желанием. Мы приехали на игру с сильной командой, сильным менталитетом и хотим побеждать», — цитирует официальный Twitter «Тоттенхэма» Моуринью.

Игра «Вольфсбергер» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, начало — в 20.55 по московскому времени.

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