Лунев включен в заявку «Байера» на Лигу Европы

«Байер» назвал заявку на матчи Лиги Европы. В нее был включен российский вратарь Андрей Лунев. Он будет выступать под 40-м номером.

«Байер» сыграет в ЛЕ в одной группе с «Ференцварошем», «Селтиком» и «Бетисом». Первый матч команда проведет 16 сентября против «Ференцвароша» на своем поле.

29-летний россиянин в текущем сезоне пока ни разу не сыграл за «Байер» в официальных матчах.