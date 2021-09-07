Лунев включен в заявку «Байера» на Лигу Европы
19:21
«Байер» назвал заявку на матчи Лиги Европы. В нее был включен российский вратарь Андрей Лунев. Он будет выступать под 40-м номером.
??? Mit dieser #Werkself geht es auf @EuropaLeague-Mission. #UEL | #Bayer04 pic.twitter.com/Ptia5NaXKR— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 7, 2021
«Байер» сыграет в ЛЕ в одной группе с «Ференцварошем», «Селтиком» и «Бетисом». Первый матч команда проведет 16 сентября против «Ференцвароша» на своем поле.
29-летний россиянин в текущем сезоне пока ни разу не сыграл за «Байер» в официальных матчах.
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