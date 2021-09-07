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Лунев включен в заявку «Байера» на Лигу Европы

19:21
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«Байер» назвал заявку на матчи Лиги Европы. В нее был включен российский вратарь Андрей Лунев. Он будет выступать под 40-м номером.

«Байер» сыграет в ЛЕ в одной группе с «Ференцварошем», «Селтиком» и «Бетисом». Первый матч команда проведет 16 сентября против «Ференцвароша» на своем поле.

29-летний россиянин в текущем сезоне пока ни разу не сыграл за «Байер» в официальных матчах.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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