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Черчесов оценил противостояние «Спартака» и «Легии» в Лиге Европы

17:35
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер красно-белых и варшавян Станислав Черчесов рассказал о своих ожиданиях от матчей «Спартака» с «Легией» в группе Лиги Европы в эфире программы «Итальянский сериАл с Кудиновым», которая вышла в понедельник на YouTube-канале «СЭ».

Московскую команду 58-летний специалист возглавлял в 2007-2008 годах, польскую — в 2015-2016-х, сделав с ней золотой дубль.

— Естественно, обрадовался, когда «Легия» попала в одну группу со «Спартаком», — сказал Черчесов. — Прилечу в Москву, посмотрю на старых друзей. Будет интересная игра. Конечно, знаю, нынешнего главного тренера варшавян Чеслава Михневича — когда мы работали с «Легией», встречались с его тогдашней командой «Погонь» из Щецина. Коллективы Чеслава всегда отличались высокой дисциплиной, и оба матча с этим клубом завершились, если не ошибаюсь, нулевыми ничьими. На выезде — точно, это была важная для «Легии» встреча, поэтому запомнил.

Летом варшавяне очень хотели попасть в Лигу чемпионов — это очень важная для них финансовая и имиджевая история. Но им попался «Загреб», который прошел дальше. Но «Легия» все равно серьезный соперник: вернулся из Англии известный вратарь Боруц, капитан там Енджейчик, которого я в свое время возвратил из «Краснодара», защитника Ветеску привлекал в свое время к основе, а сейчас он стал основным футболистом, есть португальские хавбеки Лукиньяш и Арга. Скаутинг у клуба всегда оставался на уровне, поэтому убежден, что «Спартак» ждут непростые матчи. Как и с другими соперниками, — заключил Черчесов.

Дома «Спартак» примет «Легию» 15 сентября, на выезде сыграет 9 декабря.

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Георгий Кудинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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  • mdgrun

    СЭ - школа пустословия. Хотя, возможно, они в 'тренде'. От слова 'трендить'.

    06.09.2021