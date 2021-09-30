Сегодня, 30 сентября, состоится матч группового раунда Лиги Европы, в котором «Лацио» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Команды встречались друг с другом в рамках Кубка кубков в 1999 году, и тогда обе встречи завершились вничью: 1:1 и 0:0.

В первом матче нынешнего розыгрыша «Локо» сыграл вничью с «Марселем» (1:1). Турнирная таблица группы Е — по ссылке.

Следить за матчем «Лацио» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».