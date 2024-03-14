14 марта «Ливерпуль» на своем стадионе «Энфилд» примет пражскую «Спарту» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию поединка «Ливерпуль» — «Спарта» можно будет на канале «Матч Футбол 1». Начало прямого эфира — в 22.45. На телеканале «Матч Премьер» также покажут самые интересные моменты встречи и других игр еврокубка в четверг.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Ливерпуль» — «Спарта» с помощью матч-центра «СЭ».

Первый поединок между «Ливерпулем» и «Спартой» завершился со счетом 5:1 в пользу команды главного тренера Юргена Клоппа.

Финал Лиги Европы сезона 2023 / 2024 пройдет 22 мая 2024 года в Дублине на стадионе «Авива».

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