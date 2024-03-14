«Вест Хэм» разгромил «Фрайбург» и пробился в 1/4 финала Лиги Европы, «Бенфика» прошла «Рейнджерс»

«Вест Хэм» одержал крупную победу над «Фрайбургом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 5:0.

За клуб из Стратфорда дубль оформил Мохаммед Кудус и еще по голу забили Лукас Пакета, Джаррод Боуэн и Арон Крессуэлл.

По сумме двух матчей «Вест Хэм» вышел в следующую стадию турнира. В первой игре победа осталась за «Фрайбургом» (1:0).

В другом матче дня «Бенфика» обыграла «Рейнджерс» благодаря голу Рафы Силвы (1:0) и стала еще одним четвертьфиналистом. Прошлая встреча между командами завершилась ничьей (2:2).

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля.