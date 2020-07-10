Лига Европы: итоги жеребьевки «Финала восьми»

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка сетки плей-офф Лиги Европы сезона-2019/20.

В этом турнире сначала будет доиграна стадия 1/8 финала. На своих полях проведут матчи хозяева пар «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (первая игра — 5:0), «Базель» — «Айнтрахт» (3:0), «Копенгаген» — «Истанбул» (0:1), «Шахтер» — «Вольфсбург» (2:1), «Байер» — «Рейнджерс» (3:1), «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (1:1).

Противостояния «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» будут состоять из одного матча и пройдут в Германии. Все запланированные игры 1/8 финала должны пройти 5 и 6 августа (время начала игр — 19.55 и 22.00 по московскому времени).

1/4 финала

Четвертьфинал 1: «Вольфсбург» / «Шахтер» — «Айнтрахт» / «Базель»

Четвертьфинал 2: ЛАСК / «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул» / «Копенгаген»

Четвертьфинал 3: «Интер» / «Хетафе» — «Рейнджерс» / «Байер»

Четвертьфинал 4: «Олимпиакос» / «Вулверхэмптон» — «Севилья» / «Рома»

1/2 финала

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 4 — Победитель четвертьфинала 2

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 3 — Победитель четвертьфинала 1

Финал

Победитель полуфинала 1 — Победитель полуфинала 2

Для игр 1/4 финала выделены 10 и 11 августа, 1/2 финала — 16 и 17 августа. Матчи — в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.

Финал — 21 августа в Кельне. Все встречи будут начинаться в 22.00 по московскому времени.