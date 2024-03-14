Лига Европы: прямая онлайн-трансляция матчей 14 марта

В четверг, 14 марта состоятся ответные матчи второй стадии плей-офф Лиги Европы.

В прямом эфире трансляции игр покажут не телеканалах холдинга «Матч ТВ». Также на телеканале «Матч Премьер» запланирована перекличка ответных матчей плей-офф Лиги Европы. Начнется эфир — в 20.30 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание игрового дня ЛЕ на 14 марта. Время начала — московское.

Расписание матчей Лиги Европы на 14 марта

20.45. «Вильяреал» — «Марсель»

Трансляция — «Матч! Футбол 2»

20.45. «Вест Хэм» — «Фрайбург»

Трансляция — «Матч! Футбол 3»

20.45. «Славия» — «Милан»

Трансляция — «Матч! Футбол 1»

20.45. «Рейнджерс» — «Бенфика»

Трансляция — «Матч ТВ»

23.00. «Аталанта» — «Спортинг»

Трансляция — «Матч ТВ»

23.00. «Ливерпуль» — «Спарта»

Трансляция — «Матч! Футбол 1»

23.00. «Брайтон» — «Рома»

Трансляция — «Матч! Футбол 2»

23.00. «Байер» — «Карабах»

Трансляция — «Матч! Футбол 3»

Лига Европы: таблицы, календарь, статистика, новости и статьи, видео и фото