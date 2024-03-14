Лига Европы: прямая онлайн-трансляция матчей 14 марта
В четверг, 14 марта состоятся ответные матчи второй стадии плей-офф Лиги Европы.
В прямом эфире трансляции игр покажут не телеканалах холдинга «Матч ТВ». Также на телеканале «Матч Премьер» запланирована перекличка ответных матчей плей-офф Лиги Европы. Начнется эфир — в 20.30 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание игрового дня ЛЕ на 14 марта. Время начала — московское.
Расписание матчей Лиги Европы на 14 марта
20.45. «Вильяреал» — «Марсель»
Трансляция — «Матч! Футбол 2»
20.45. «Вест Хэм» — «Фрайбург»
Трансляция — «Матч! Футбол 3»
20.45. «Славия» — «Милан»
Трансляция — «Матч! Футбол 1»
20.45. «Рейнджерс» — «Бенфика»
Трансляция — «Матч ТВ»
23.00. «Аталанта» — «Спортинг»
Трансляция — «Матч ТВ»
23.00. «Ливерпуль» — «Спарта»
Трансляция — «Матч! Футбол 1»
23.00. «Брайтон» — «Рома»
Трансляция — «Матч! Футбол 2»
23.00. «Байер» — «Карабах»
Трансляция — «Матч! Футбол 3»
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