Главный тренер «Марселя» Гассе отметил хорошую игру «Бенфики» на контратаках

Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе рассказал об ожиданиях от ответного матча с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги Европы.

«У нас есть 90 минут, чтобы забить гол, а может и больше, чтобы забить второй. Нам нужно найти баланс: атаковать, но уделять внимание переходам «Бенфики». Ее игроки очень здорово играют на контратаках, так что мы должны быстро реагировать после каждой потери. Болельщики сделают свое дело. Мы должны быть готовы к выполнению поставленной цели с самого начала», — цитирует Гассе пресс-служба УЕФА.