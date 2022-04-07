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Лига Европы, «Вест Хэм» — «Лион»: прямая трансляция матча

7 апреля в 22.00 «Вест Хэм» сыграет с «Лионом» в Лиге Европы
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Игроки «Вест Хэма».
Фото Global Look Press

В четверг, 7 апреля, «Вест Хэм» сыграет с «Лионом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра пройдет в Лондоне (Англия) на Олимпийском стадионе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В 1/8 финала английская команда обыграла «Севилью» по сумме двух матчей с общим счетом 2:1 (0:1, 2:0), а «Лион» обошел «Порту» — 2:1 (1:0, 1:1).

Следить за игрой «Вест Хэм» — «Лион» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Лион

Лига Европы УЕФА
ФК Лион
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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