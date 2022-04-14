14 апреля в 19.45 «Аталанта» и «Лейпциг» проведут ответный матч в 1/4 финала ЛЕ

В четверг, 14 апреля, «Аталанта» сыграет с «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет в Бергамо (Италия) на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Начало матча в 19.45 по московскому времени.

Первая встреча команд завершилась с ничейным счетом (1:1).

Следить за игрой «Аталанта» — «РБ Лейпциг» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.