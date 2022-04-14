Лига Европы, «Аталанта» — «Лейпциг»: прямая трансляция матча
14 апреля в 19.45 «Аталанта» и «Лейпциг» проведут ответный матч в 1/4 финала ЛЕ
В четверг, 14 апреля, «Аталанта» сыграет с «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Встреча пройдет в Бергамо (Италия) на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Начало матча в 19.45 по московскому времени.
Первая встреча команд завершилась с ничейным счетом (1:1).
Следить за игрой «Аталанта» — «РБ Лейпциг» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.
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