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Лига Европы, «Аталанта» — «Лейпциг»: прямая трансляция матча

14 апреля в 19.45 «Аталанта» и «Лейпциг» проведут ответный матч в 1/4 финала ЛЕ
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Игрок «Аталанты» Дуван Запата.
Фото Global Look Press

В четверг, 14 апреля, «Аталанта» сыграет с «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет в Бергамо (Италия) на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Начало матча в 19.45 по московскому времени.

Первая встреча команд завершилась с ничейным счетом (1:1).

Следить за игрой «Аталанта» — «РБ Лейпциг» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 19:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
РБ Лейпциг

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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