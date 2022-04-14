«Аталанта» — «Лейпциг»: Алексей Миранчук начнет матч в запасе

«Аталанта» на своем поле примет «Лейпциг» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук начнет игру на скамейке запасных.

«Аталанта»: Муссо, Хатебур, де Рон, Паломино, Демирал, Дзаппакоста, Фройлер, Малиновский, Бога, Копмейнерс, Сапата.

«Лейпциг»: Гулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Ольмо, Нкунку, Андре Силва.

Напомним, что первый матч, который прошел в Германии, закончился вничью со счетом 1:1.