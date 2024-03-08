Пулишич: «Недовольны тем, что «Милан» пропустил два гола от «Славии»

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал победу над «Славией» (4:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы могли бы сделать больше, мы недовольны тем, что пропустили два гола. В ответном матче будет нелегко, ведь их будут поддерживать болельщики. Мы извлечем все положительные моменты из сегодняшнего вечера», — цитирует пресс-служба УЕФА Пулишича.

Ответная игра состоится через неделю, 14 марта, на стадионе в Праге.