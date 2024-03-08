Пиоли: «Направили 1/8 финала в нужное нам русло»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Славией» (4:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы направили 1/8 финала в нужное нам русло. Сопернику придется чем-то рискнуть в ответном матче. Но нам все еще нужно бороться за выход в следующий раунд. Мы могли сделать больше, я ожидал большего от игроков во втором тайме. «Славия» — хорошая команда, и она будет атаковать в ответном матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

Ответная игра состоится через неделю, 14 марта, на стадионе в Праге.