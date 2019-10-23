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«Краснодар» вылетел в Турцию на матч с «Трабзонспором»

12:30
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«Краснодар» вылетел в Турцию на выездной матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Трабзонспором», о чем сообщил в официальном Twitter.

В предыдущих двух матчах краснодарская команда уступила, из-за чего команда занимает последнее место в группе С. «Трабзонспор» с одним очком расположился на третьей позиции.

Матч «Трабзонспор» — «Краснодар» состоится в четвер 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Трабзонспор — Краснодар

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