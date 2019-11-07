Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Краснодар» — «Трабзонспор»: Фернандеш увеличил преимущество хозяев

21:30
Теги:

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш забил второй гол «быков» в матче Лиги Европы против «Трабзонспора».

Магомед-Шапи Сулейманов нанес удар из-за пределов штрафной. Фернандеш успел сориентироваться и подставить пятку, изменив направление мяча и переправив его в угол ворот.

Краснодар — Трабзонспор

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир