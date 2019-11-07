В матче группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора» «Краснодар» вышел вперед. В составе хозяев отличился полузащитник Мануэл Фернандеш.

Португалец подхватил мяч, обыгрался с Кристофером Олссоном, пробил из штрафной, а мяч по пути попал в ногу Серкана Асана и залетел под перекладину.

Позже гол переписали на счет Асана, который стал автором автогола.

? Рикошет после удара Ману Фернандеша играет за краснодарцев.



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