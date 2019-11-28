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«Краснодар» показал фото из раздевалки после победы над «Базелем»

28 ноября 2019, 21:05
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Пресс-служба «Краснодара» опубликовала фотографию из раздевалки после победы над «Базелем» в матче группового турнира Лиги Европы (1:0). Единственный гол с пенальти забил форвард Ари.

«Краснодар» набрал 9 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице группы С. «Базель» с 10 баллами располагается на 1-й строчке.

Краснодар — Базель

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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