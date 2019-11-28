«Краснодар» показал фото из раздевалки после победы над «Базелем»
28 ноября 2019, 21:05
Пресс-служба «Краснодара» опубликовала фотографию из раздевалки после победы над «Базелем» в матче группового турнира Лиги Европы (1:0). Единственный гол с пенальти забил форвард Ари.
«Краснодар» набрал 9 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице группы С. «Базель» с 10 баллами располагается на 1-й строчке.
??? #КраснодарБазель #ЛигаЕвропы #ЛЕ #СПобедой #ВпередБыки pic.twitter.com/dRWa795Bs7— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 28 ноября 2019 г.
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