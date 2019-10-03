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«Краснодар» — «Хетафе»: Ари отыграл один мяч

3 октября 2019, 23:27
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Нападающий «Краснодара» Ари забил мяч в ворота «Хетафе» в матче группового этапа Лиги Европы — 1:2.

Бразилец на индивидуальном мастерстве протащил мяч и отдал пас в штрафную. Магомед-Шапи Сулейманов наснес удар по воротам, но голкипер смог отразить мяч. Который отлетел прямо к все тому же Ари, который уже не промахнулся по воротам.

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