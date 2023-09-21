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21 сентября, 23:36

Клопп высказался о 50 победах с «Ливерпулем» в еврокубках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе на ЛАСК в первом матче группового этапа Лиги Европы (3:1).

«В первом тайме у ЛАСК был один удар в створ ворот — после стандарта. У нас были хорошие моменты, но я видел, что ребята этого не чувствуют. Я почти уверен, что ребята думают, что в первом тайме не было ничего хорошего, но это неправда. У нас были хорошие моменты, мы могли вернуться в игру, и у нас был хороший шанс переломить ситуацию. И мы это сделали. И я действительно счастлив, потому что знал, что это будет сложный матч, это был сложный матч. Мы выиграли его вполне заслуженно, вот и все. Скажу так: если после группового этапа побед останется 50, то я все равно буду самым успешным тренером «Ливерпуля» в этом плане, но никому это не понравится! Это забавно. Мы провели довольно много матчей в Европе. Хорошо, что мы выиграли так много, мы вышли в четыре финала. Это здорово, но, вероятно, я установил рекорд просто потому, что сейчас в еврокубках гораздо больше игр, чем в прошлом. Я почти уверен, что причина именно в этом» — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством команда становилась чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopps-verdict-lask-1-3-liverpool
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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