Каземиру — о поражении от «Севильи»: «Просто нам не удалось хорошо сыграть»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиру прокомментировал поражение от «Севильи» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Они превосходили нас на протяжении всего матча. Говоря о противостоянии в целом, мы могли добиться большего на «Олд Траффорд», потому что мы здорово там играли и могли повести 3:0 или даже 4:0, но не смогли убить интригу.

Оправданий быть не может, потому что мы «Манчестер Юнайтед». Мы игроки «МЮ». Мы знали, что здесь очень непросто играть, пусть даже «Севилья» не лучшим образом выступает в чемпионате. Просто нам не удалось хорошо сыграть», — цитирует пресс-служба УЕФА Каземиру.

Севильцы победили «МЮ» по сумме двух матчей со счетом 5:2. Испанская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ювентусом».