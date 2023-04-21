Окампос — о победе над «МЮ»: «Почти идеальный матч «Севильи»

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был прекрасный вечер для всех нас. Почти идеальный матч. Тренер просил нас верить в себя, в наш класс и в качество нашей игры. Просил получить удовольствие от игры. У нас непростой год. Люди заслужили такой матч. Сегодня игроки и болельщики были как одно целое», — цитирует пресс-служба УЕФА Окампоса.

Севильцы победили «МЮ» по сумме двух матчей со счетом 5:2. Испанская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ювентусом».