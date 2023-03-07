Каземиро из-за травмы может пропустить матч с «Бетисом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может пропустить матч 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса», сообщает ESPN.

По сведениям источника, 31-летний получил травму в матче 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2). Клуб оценит состояние хавбека перед игрой.

В текущем сезоне Каземиро провел 35 матчей за «МЮ», в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Бетис» пройдет 9 марта и начнется в 23:00 мск.