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Сегодня, 00:26

Каземиро из-за травмы может пропустить матч с «Бетисом»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может пропустить матч 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса», сообщает ESPN.

По сведениям источника, 31-летний получил травму в матче 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2). Клуб оценит состояние хавбека перед игрой.

В текущем сезоне Каземиро провел 35 матчей за «МЮ», в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Бетис» пройдет 9 марта и начнется в 23:00 мск.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Бетис
ФК Манчестер Юнайтед
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