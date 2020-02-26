Каштру заявил, что «Шахтер» не будет играть на ничью в матче с «Бенфикой»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, чего он ожидает от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики». В домашнем матче его команда победила со счетом 2:1.

«Я не знаю ни одного тренера, который говорит своим футболистам, что, например, нужно сыграть на ничью, — цитирует Каштру официальный сайт клуба. — Как тренер «Шахтера» я всегда настраиваю команду только на победу. Первый матч был очень сложным. Оба соперника могут пройти дальше: я уже не раз говорил, что они уровня Лиги чемпионов. Главное, провести очень хорошую игру, такую же, как в Харькове. До противостояния я сказал, что и в Харькове, и в Лиссабоне будет большая борьба. Именно к ней мы готовы и надеемся, что удача повернется к нам лицом.

Гранды встречаются, играют друг с другом, кто-то побеждает, а кто-то терпит поражение. Таков футбол, так будет всегда, и ничего страшного в этом нет. Мне не нравится, когда говорят, что команда переживает кризис, а нам нужно искать хрупкие стороны и проводить все наши атаки там. Совершенно нет. Стратегия строится так же, как и на предыдущий матч, принимая во внимание некоторые корректировки и ошибки нашей команды, не более того.

Матч «Бенфика» — «Шахтер» состоится 27 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени