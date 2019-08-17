Капитана «Туна» впечатлил форвард «Спартака» Понсе

Капитан «Туна» Деннис Хедигер после поражения от «Спартака» в 3-м отборочном туре Лиги Европы в интервью «Известиям» назвал игрока, который его впечатлил в составе красно-белых.

— Кто больше всего впечатлил вас в составе «Спартака»?

— Я хотел бы выделить нападающего «Спартака» Эсекиэля Понсе. У него хорошее предчувствие развития эпизода. Он умеет выбрать позицию, завершить комбинацию прострелом или навесом. Мне понравилось, как Понсе обрабатывал мячи и удерживал, прикрывая их телом. Он показал хорошую качественную игру, мне очень понравилось.