Данилу: «Мы знали, что у «Нанта» качественные нападающие и высокая скорость»

Капитан «Ювентуса» Данилу прокомментировал ничью с «Нантом» (1:1) в первом матче стыкового раунда Лиги Европы.

«Конечно, мы хорошо начали, двигая мяч и создавая моменты. Мы замедлились, и соперник вновь обрел уверенность. В еврокубках неважно, кто соперник, если ты не играешь с нужной интенсивностью, у тебя будут проблемы. Мы знали, что у «Нанта» качественные нападающие и высокая скорость. Нам нужно быть более решительными, а также научиться, когда замедлять, а когда ускорять темп», — цитирует Football Italita Данилу.

Ответная игра между «Нантом» и «Ювентусом» пройдет 23 февраля на стадионе «Божуар» во Франции. Начало — в 20.45 по московскому времени.