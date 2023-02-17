Капитан «Ювентуса» Данилу поддержал нападающего «Нанта», у которого умерла дочь

Капитан «Ювентуса» Данилу после ничьей с «Нантом» (1:1) в первом матче стыкового раунда Лиги Европы поддержал нападающего французской команды Игнатиуса Ганаго. У 24-летнего камерунца на этой неделе умерла 5-летняя дочь.

«Во-первых, все мы хотим выразить слова поддержки от всей нашей команды Игнатиусу Ганаго, чья дочь умерла на этой неделе. Мы не можем представить, через что он проходит сейчас», — цитирует Football Italita Данилу.

Ответная игра между «Нантом» и «Ювентусом» пройдет 23 февраля на стадионе «Божуар» во Франции. Начало — в 20.45 по московскому времени.