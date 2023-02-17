Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 06:37

Капитан «Ювентуса» Данилу поддержал нападающего «Нанта», у которого умерла дочь

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Капитан «Ювентуса» Данилу после ничьей с «Нантом» (1:1) в первом матче стыкового раунда Лиги Европы поддержал нападающего французской команды Игнатиуса Ганаго. У 24-летнего камерунца на этой неделе умерла 5-летняя дочь.

«Во-первых, все мы хотим выразить слова поддержки от всей нашей команды Игнатиусу Ганаго, чья дочь умерла на этой неделе. Мы не можем представить, через что он проходит сейчас», — цитирует Football Italita Данилу.

Ответная игра между «Нантом» и «Ювентусом» пройдет 23 февраля на стадионе «Божуар» во Франции. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Альбан Лафон против Душана Влаховича. Невезучий «Ювентус», поражение Моуринью, матч жизни в Турции
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ювентус
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Загитова спела на мощнейшем шоу, и ее будут ругать. Но зря
Посольство РФ оценило позицию Вашингтона относительно ударов по Крыму
Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по истребителям для Киева
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Рябков выразил уверенность в ответственности США за диверсию на СП
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Клеман — о матче с «Байером»: «Горжусь игроками «Монако», они играли на победу»
Данилу: «Мы знали, что у «Нанта» качественные нападающие и высокая скорость»
Андрич — о ничьей с «Монако»: «Эта игра была примером того, как соперник может наказать за ошибки»
«Ювентус» — «Нант»: видеообзор матча Лиги Европы
«Байер» — «Монако»: видеообзор матча Лиги Европы
Эмболо: «Монако» показал хорошую игру во втором тайме с «Байером»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клеман — о матче с «Байером»: «Горжусь игроками «Монако», они играли на победу»
Новости
RSS RSS
Все новости