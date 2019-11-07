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Как «Краснодару» попасть в плей-офф Лиги Европы? Нельзя проиграть в Испании

23:00
«Краснодар» дважды победил «Трабзонспор». Фото Виталий Тимкив
«Краснодар» дважды победил «Трабзонспор». Фото Виталий Тимкив
Теги:
Расклады, при которых «быки» выйдут в 1/16 финала Лиги Европы

Группа C

Краснодар — Трабзонспор — 3:1 (Серкан Асан, 27, в свои ворота. Фернандеш, 35. Игнатьев, 90+3 — Нвакаеме, 90+5).

Базель — Хетафе — 2:1 (Артур Кабрал, 8. Фрай, 60 — Хайме Мата, 45, с пенальти).

И

В

Н

П

М

О

1. Базель

4

3

1

0

10-3

10

2. Хетафе

4

2

0

2

4-4

6

_______________________________________________________

3. Краснодар

4

2

0

2

6-8

6

4. Трабзонспор

4

0

1

3

3-8

1

28 ноября. Краснодар — Базель, Трабзонспор — Хетафе.
12 декабря. Хетафе — Краснодар, Базель — Трабзонспор.

«Краснодар» выйдет в весеннюю стадию турнира, если:

— выиграет два оставшихся матча

— поделит очки с «Базелем» и возьмет верх над «Хетафе»

— обыграет «Базель», а матч с «Хетафе» сведет вничью, при этом «Трабзонспор» отберет очки у испанцев

— сведет вничью оба матча, при условии, что «Хетафе» проиграет лишившимся шансов туркам

— уступит «Базелю» и обыграет «Хетафе» с любым счетом, кроме 1:0 (при победе 2:1 будет учитываться общая разность забитых и пропущенных мячей), а испанская команда победит «Трабзонспор»

— проиграет «Базелю» и победит «Хетафе», если испанцы не возьмут верх над турками (Денис Аль-Юсифи)

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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