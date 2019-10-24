Игорь Харатин: «Первый тайм был за ЦСКА, а во втором мы переломили ход матча»

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин после победы над ЦСКА (1:0) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы отметил, что ему понравилась игра соперника.

— Результат для вашей команды, наверное, прекрасный, учитывая, сколько моментов было у ЦСКА?

— Да. Первый тайм был за ЦСКА. Он хорошо прессинговал, давил. У армейцев были моменты, но и у нас тоже они имелись, когда выходили в контратаки. Но мы тоже не использовали свои шансы. Во втором тайме немного переломили ход событий, играли более уверенно, контролировали мяч. ЦСКА уже не так уверенно прессинговал и, как итог, в конце мы забили решающий мяч. Это важные три очка для нас.

— Смотрели матч ЦСКА с «Эспаньолом»? В первом тайме там соперник тоже играл не очень хорошо, а после перерыва переломил ход игры?

— Да. Мы смотрели, анализировали и знали, что ЦСКА любит атаковать, прессинговать. Это все-таки молодая команда, которая не любит сидеть в обороне, старается играть на результат и для болельщиков. Первые два тура они проиграли, но смотрелись очень достойно. То, что они много пропустили в двух предыдущих матчах — это незаслуженно. Впереди и у нас, и у ЦСКА еще три матча.

— Как оцените шансы на выход в плей-офф?

— Рано загадывать. Будем смотреть. Как проведем четвертый матч. В Будапеште будет интересная игра. Надо идти шаг за шагом. «Эспаньол» выиграл у «Лудогорца», и ситуация в нашей таблице непростая. Будем бороться до конца, другого выхода у нас нет.

— От ЦСКА ожидали большего?

— Мы знали, что это хорошая команда, и по игре она мне тоже понравилась. Она старалась прессинговать, контролировать матч, но упустили свои моменты. Но у нас тоже были шансы забить, и мы их также не использовали. Только один получилось забить. (Елена Григорьевская)

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